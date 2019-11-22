Фигурное катание
Взгляд.руФигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро. Косторная в пятницу за короткую программу получила 85,04 балла передает РИА «Новости». Этап Гран-при проходит в Японии с 22 по 24 ноября.
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