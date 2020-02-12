Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.

Фигуристка Медведева анонсировала важное объявление в Instagram

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