Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.

Фигуристка Медведева анонсировала важное объявление в Instagram

Здоровье Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.

Спорт Украина обдумывает идею проведения Олимпиады вместе с Белоруссией Предложение подать совместную с Белоруссией заявку на право принять Олимпийские игры заслуживает глубокого изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика Захарова пожелала КНР победить коронавирус на китайском языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

Политика Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.

Здоровье В Челябинске определились с местом для карантинного центра В Челябинске определили место для размещения карантинного центра, предназначенного для тех, кто недавно вернулся из Китая, передает в понедельник сетевое издание "Челябинск сегодня".

Хоккей Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.

Гаджеты Раскрыты особенности новой Windows 10X Журналисты смогли раскрыть ключевую особенность новой операционной системы изучив вакансии компании.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Здоровье Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек Общее число заразившихся коронавирусом выросло еще на 2478 человек, составив 42,6 тысячи человек. Более четырех тысяч человек вылечились.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.