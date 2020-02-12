Общество
Pravda.RuФигуристка Медведева анонсировала важное объявление в Instagram
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.
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Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Единоборства
Владимир Кличко не исключает возвращения в бокс
Спорт
Украина обдумывает идею проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Предложение подать совместную с Белоруссией заявку на право принять Олимпийские игры заслуживает глубокого изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Политика
Захарова пожелала КНР победить коронавирус на китайском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди
Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
Здоровье
В Челябинске определились с местом для карантинного центра
В Челябинске определили место для размещения карантинного центра, предназначенного для тех, кто недавно вернулся из Китая, передает в понедельник сетевое издание "Челябинск сегодня".
Кино
Пользователи «ВКонтакте» выбрали своих лауреатов «Оскара»
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Хоккей
Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму
Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.
Спорт
Киеву предложили занять денег у РФ на проведение Олимпиады с Белоруссией
На Украине эксперты обсуждает заявление правительства страны о возможности подать совместную заявку на проведение Олимпиады с Белоруссией, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Гаджеты
Раскрыты особенности новой Windows 10X
Журналисты смогли раскрыть ключевую особенность новой операционной системы изучив вакансии компании.
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек
Общее число заразившихся коронавирусом выросло еще на 2478 человек, составив 42,6 тысячи человек. Более четырех тысяч человек вылечились.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Интернет
Google почти полностью избавилась от приложений Android с доступом к звонкам и сообщениям
В 2018 году в Google Play обновили правила для разработчиков, чтобы ограничить доступ приложений к SMS с персональной информацией, а также списку вызов в мобильном телефоне.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Космос