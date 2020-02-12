Общество

Pravda.RuPravda.RuФигуристка Медведева анонсировала важное объявление в Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что 12 февраля сделает важное объявление. Спортсменка оставила запись в сториз Instagram и пообещала выступить в 15.00.
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Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление

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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
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Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

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Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
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Предложение подать совместную с Белоруссией заявку на право принять Олимпийские игры заслуживает глубокого изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

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Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
РИА Новости вчера в 22:18
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В Челябинске определились с местом для карантинного центра

В Челябинске определили место для размещения карантинного центра, предназначенного для тех, кто недавно вернулся из Китая, передает в понедельник сетевое издание "Челябинск сегодня".
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Пользователи «ВКонтакте» выбрали своих лауреатов «Оскара»

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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
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Форвард «Тампы Бэй» Кучеров получил травму

Встреча прошла во вторник на льду "Питтсбурга" и завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1. Кучеров, отметившийся в матче результативной передачей, во втором периоде за чужими воротами столкнулся с защитником соперников Джеком Джонсоном и получил травму нижней части тела.
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Киеву предложили занять денег у РФ на проведение Олимпиады с Белоруссией

На Украине эксперты обсуждает заявление правительства страны о возможности подать совместную заявку на проведение Олимпиады с Белоруссией, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
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Раскрыты особенности новой Windows 10X

Журналисты смогли раскрыть ключевую особенность новой операционной системы изучив вакансии компании.
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Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки

Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Общее число заразившихся коронавирусом выросло еще на 2478 человек, составив 42,6 тысячи человек. Более четырех тысяч человек вылечились.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
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Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

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Life.ru вчера в 02:15
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Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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В 2018 году в Google Play обновили правила для разработчиков, чтобы ограничить доступ приложений к SMS с персональной информацией, а также списку вызов в мобильном телефоне.
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира. Победительница и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Победительница и бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров.
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