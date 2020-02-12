Общество
RT на русскомФигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
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Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Общество
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Общество
В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала о трудностях родов
Популярный блогер Ида Галич несколько дней назад родила первенца. Оказалось, что при родах Галич столкнулась с некоторыми трудностями.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Кино
Впервые в российский прокат выйдет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта
Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров.
Армия и оружие
Турция ожидает от США и НАТО поддержки по Идлибу
Министерство обороны Турции выпустило заявление, в котором сообщается о встрече министра обороны Хулуси Акара с главой Пентагона Марком Эспером.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Экономика
Центробанк допустил SPO Сбербанка
Банк России не ожидает, что большое количество миноритариев Сбербанка захотят «сбросить» свои акции и принять оферту в результате запланированной сделки по выходу ЦБ из капитала кредитной организации.
Общество
Квартиру королевы Елизаветы II в Москве выставили на продажу
Элитную московскую квартиру, владелицей которой числится королева Великобритании Елизавета II, выставили на продажу.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Космос
В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»
На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Наука
Обнаружен новый вид тираннозавра
В канадской провинции Альберта палеонтологи обнаружили череп ранее неизвестного вида динозавра.
Гаджеты
Microsoft выпустила Windows 10X
Microsoft выпустила тестовую версию операционной системы Windows 10X, которая предназначается для устройств, оснащенных двумя дисплеями или складным экраном.
Биатлон
Резцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощи
Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях употребления снюса
Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.