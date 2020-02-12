Общество
Российская газетаМедведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна
Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.
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Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка.
— Евгения Медведева, российская фигуристкаSport24.ru 08:20
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Общество
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Авто
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