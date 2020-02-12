Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка.

Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов сделал ДНК-тест на отцовство Андрей Григорьев-Апполонов продолжает отрицать родственные связи с сыном Олеси Сазыкиной Однако сама женщина не собирается отказываться от своих слов.

Наука Ученые научились генерировать случайные числа при помощи кристаллов Механизм генерации случайных чисел при помощи кристаллов был опубликован учеными из университета Глазго в Великобритании 10 февраля в научном журнале Matter.

Энергетика Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Авто Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.

Авто Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.