Фигурное катание
Газета.RuФигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
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Политика
На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Аргументы и Факты 12:41
Авто
Названа тройка полноприводных универсалов за 1 млн рублей
Letnews.ru 07:19
Общество
В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов
Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.
REGNUM 17 октября в 02:06
Космос
Путешествия в космос со скоростью света: ученые NASA придумали уникальный двигатель
Ученые заявляют, что ему не понадобится традиционное топливо, а скорость полета превысит скорость света.
Экология Регионов 16 октября в 01:09
Теннис
Умер теннисист Александр Волков
Коммерсантъ 09:28
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb вчера в 02:00
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Футбол
Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча
Говорит Москва 12:29
Политика
Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.
РЕН ТВ 13:40
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Общество
«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики
Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Политика
В МИД РФ отреагировали на голосование в Великобритании по Brexit
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, где приняли поправку, которая обязывает премьер-министра страны просить отсрочку Brexit.
РЕН ТВ 12:46
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 16 октября в 22:18
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 17 октября в 23:46
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44