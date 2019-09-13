Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuЩербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

В произвольной программе 15-летняя россиянка чисто исполнила два четверных лутца, один из которых включила в каскад. Перед квадами не смогла устоять даже Елизавета Туктамышева. В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Исторический прокат Щербаковой с двумя четверными лутцами. Видео

Чемпионат11:18

Фанаты Тутберидзе, десятки русских, пожилые американцы. Кто ходит на фигурное катание в США

Sport24.ru06:15

Опубликовано видео победного проката Щербаковой на Skate America

РИА Новости05:51

Илья Авербух: «Туктамышева незаслуженно получила невысокий балл на Skate America»

Sports.ru09:26

Громкий дебют. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в США и вошла в историю

ТАСС Спорт08:30

Татьяна Тарасова: «Браво, наши девочки»

Спорт-Экспресс09:30

Татьяна Тарасова: «Выступление Щербаковой на Гран-при в США смогут повторить только через 100 лет»

Sportbox.RU07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:20, Вашингтон
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Теннис

Маррей выиграл первый турнир после операции

Спорт-Экспресс 12:40
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Происшествия

Семьям погибших под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

Ридус 11:56
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Политика

Как на Украине борются с дезертирством

Эксперты полагают, что таким образом власти страны пытаются бороться с последствиями низкого морального духа в армии.
RT на русском 12:37
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 05:30
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Экономика

Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Происшествия

Мать выжившей при резне в Петербурге девушки рассказала о задержанном

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух девушек в съемной квартире на улице Маршала Новикова.
РЕН ТВ 08:07
Армия и оружие

В НАТО создали кризисный штаб по операции Турции в Сирии

В НАТО создан кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии, сообщает газета Welt am Sonntag.
Московский Комсомолец 08:55
Происшествия

Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии

Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
RT на русском 11:33
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Авто

Названы лучшие рамные южнокорейские кроссоверы

Дни24 11:00
Здоровье

Врачи назвали ранние симптомы рака желудка

Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости 18 октября в 18:14
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Политика

Шойгу прибыл в Пекин поучаствовать в форуме по безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в Пекин, где намеревается в понедельник, 21 октября, выступить на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности.
News.ru 10:59
Религия

Патриарх Кирилл определил, зачем нужна Церковь духу нашего народа

Красная весна 09:13
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Марго Овсянниковой подарили люксовую иномарку за 8 млн рублей

Фото с машиной появилось в блоге Марго. Таинственный кавалер не первый раз преподносит девушке шикарные подарки.
Телепрограмма 12:17
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Происшествия

В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Авто

Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты

Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.
ГЛАС.RU 04:26
Политика

Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей

Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призёр 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года. Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анна Щербакова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка России (2019). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное