Фигурное катание
Газета.RuЩербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В произвольной программе 15-летняя россиянка чисто исполнила два четверных лутца, один из которых включила в каскад. Перед квадами не смогла устоять даже Елизавета Туктамышева. В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
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