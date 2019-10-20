Фигурное катание

REGNUMREGNUMФигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе. По итогам показа короткой и произвольной программы Щербакова набрала 227,76 балла.
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