Фигурное катание
REGNUMФигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе. По итогам показа короткой и произвольной программы Щербакова набрала 227,76 балла.
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
Происшествия
Режим ЧС введен в Красноярском крае после прорыва дамбы на реке Сейба
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Курагинском районе Красноярского края после прорыва дамбы на реке Сейба 19 октября, сообщает пресс-служба краевого МЧС.
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В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».