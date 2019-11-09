Фигурное катание
Интерфакс-СпортФигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США. Сегодняшняя победа позволила фигуристке квалифицироваться в финал серии, который будет проходить с 5 по 8 декабря в Италии. Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Хоккей
Ковальчук переведен в четвертое звено «Лос-Анджелеса»
Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук переведен в четвертое звено команды. Об этом сообщает журналист Джо Розен.
Матч ТВ 15:03
Происшествия
Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой доцентом девушки
Московский Комсомолец 11:15
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа
Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Футбол
Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма).
Спорт-Экспресс 16:21
Единоборства
UFC Fight Night: начался поединок Александра Волкова и Грега Харди
Поединок российского тяжеловеса Александра Волкова и американского бойца смешанного стиля и по совместительству бывшего защитника американского футбола Грега Харди прошел в Москве в рамках турнира Fight Night 163.
РЕН ТВ 16:21
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
LADA Granta с результатом 11 712 реализованных автомобилей вновь стала самой популярной моделью в России.
Автоновости дня 07 ноября в 07:10
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском вчера в 15:58
Общество
В Минздраве назвали причины убыли населения
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Аргументы и Факты 11:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»
Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер 10:14
Общество
Нарколог назвал главными проблемами миллениалов наркотики и компьютеры
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:36
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в рейтинге УЕФА
После матчей среды Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Матч ТВ 06 ноября в 15:52
Хоккей
Сборная Чехии победила по буллитам Финляндию в матче Кубка Карьяла
Хоккеисты сборной Чехии победили в серии буллитов команду Финляндии в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки.
РИА Новости 13:41
Общество
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Тарантас Ньюс 10:12
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России
Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Expert.ru вчера в 10:24
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 14:36