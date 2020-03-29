Коронавирус
Красная веснаФигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин
Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости. Список эвакуированных из Египта 195 пассажиров опубликован на официальном сайте Посольства РФ в Арабской Республике Египет.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Политика
Назначен новый глава Роскомнадзора
Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Общество
Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода
Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
В Польше оценили российскую помощь Италии
В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Общество
Первый младенец скончался в США от коронавируса
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Общество
Военный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля
Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Происшествия
В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан
Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Политика
Песков не переходил на удаленную работу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Космос
SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию
Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Хоккей
Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими
Яковлев заметил, что западные коллеги посмеиваются над российскими хоккеистами из-за непродуманных трат.
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу
Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.
Происшествия
В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса
В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В Саратове подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Саратов, 29 марта 2020, 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
Наука
Наш мозг синхронизируется с музыкантами во время выступления
Нетрудно почувствовать связь между музыкантами, исполняемой музыкой и аудиторией на любом концерте, но новое исследование предполагает, что эта связь идет вплоть до нейронного уровня и что мозговая активность исполнителей и слушатели на самом деле синхронизируются.
Происшествия
В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19
Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Баскетбол
«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России
Как стало известно «Чемпионату», на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.
Политика
Посол РФ в Риме оценил работу российских военных в Италии
Военные специалисты из РФ, прибывшие в итальянский город Бергамо, работают в самом эпицентре эпидемии, что является героизмом, заявил посол России в Италии Сергей Разов 29 марта в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что российские военнослужащие, как их итальянские коллеги, рискуют здоровьем и жизнью.
Кино