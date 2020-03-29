Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаФигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин

Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости. Список эвакуированных из Египта 195 пассажиров опубликован на официальном сайте Посольства РФ в Арабской Республике Египет.
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Фигуристка Трусова сообщила о продолжении тренировок на карантине

РБК08:48

Трусова подтвердила, что находится на карантине

РИА Новости08:31

Трусова продолжает тренироваться в условиях карантина

Sport24.ru08:30

Трусова продолжает тренироваться, находясь на карантине

Матч ТВ08:04

Фигуристка Трусова подтвердила, что находится на карантине

RT на русском07:51

Фигуристку Трусову вернули из Египта и посадили на карантин

Lenta.ru06:14

«Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ». Трусова рассказала о карантине после возвращения из Египта

Спорт-Экспресс06:22
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Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Общество

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:41
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
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Первый младенец скончался в США от коронавируса

ФедералПресс вчера в 23:38
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Общество

Военный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля

Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 13:43
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM вчера в 00:10
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Космос

SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию

Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Популярная механика вчера в 06:45
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Яковлев заметил, что западные коллеги посмеиваются над российскими хоккеистами из-за непродуманных трат.
ИнфоСМИ вчера в 09:53
Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Российская газета 27 марта в 17:38
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Происшествия

За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом

За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.
Парламентская газета 04:47
Происшествия

В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса

В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Российская газета 08:23
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

РИА Новости 07:47
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В Саратове подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Саратов, 29 марта 2020, 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 08:33
Наука

Наш мозг синхронизируется с музыкантами во время выступления

Нетрудно почувствовать связь между музыкантами, исполняемой музыкой и аудиторией на любом концерте, но новое исследование предполагает, что эта связь идет вплоть до нейронного уровня и что мозговая активность исполнителей и слушатели на самом деле синхронизируются.
V-kosmose.com вчера в 11:50
Происшествия

В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19

Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.
РИА Новости 08:54
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 27 марта в 08:54
Баскетбол

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

Как стало известно «Чемпионату», на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.
Чемпионат 04:31
Политика

Посол РФ в Риме оценил работу российских военных в Италии

Военные специалисты из РФ, прибывшие в итальянский город Бергамо, работают в самом эпицентре эпидемии, что является героизмом, заявил посол России в Италии Сергей Разов 29 марта в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что российские военнослужащие, как их итальянские коллеги, рискуют здоровьем и жизнью.
Красная весна 08:52
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Игромания.ру 26 марта в 08:16
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Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). Бронзовый призёр финала Гран-при. Серебряный призёр и бронзовый призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при. Мастер спорта России международного класса.
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