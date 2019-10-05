15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме. Выступая за сборную Европы, она получила от судей 160,53 балла. Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка.

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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

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