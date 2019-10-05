Фигурное катание
РБКФигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме. Выступая за сборную Европы, она получила от судей 160,53 балла. Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка.
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Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Футбол
«Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом»
Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.
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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Политика
Microsoft: иранские хакеры пытались взломать аккаунты руководства США
Корпорация Microsoft заявила, что иранские хакеры в течение нескольких недель предприняли ряд кибератак на аккаунты одного из участников президентской гонки и официальных лиц США, отмечается в заявлении на сайте компании.
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
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Общество
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
Авто
Российский авторынок в сентябре достиг прошлогоднего уровня
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.