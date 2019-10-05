Фигурное катание
РБКФигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме. Выступая за сборную Европы, она получила от судей 160,53 балла. Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка.
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Волейбол
Российские волейболисты потерпели разгромное поражение на Кубке мира
Сборная России потерпела второе поражение подряд на Кубке мира в Японии. Накануне команда уступила в пяти партиях Австралии.
РБК 04:24
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Политика
Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации
Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Газета.Ru вчера в 14:10
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Технологии
Нейросети научили выявлять запрещенный к показу контент в видеопотоке
Специалисты из Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" создали уникальное программное обеспечение на основе нейросетей для определения нежелательного контента.
РЕН ТВ 03:59
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Известия 00:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.
РБК вчера в 13:08
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Политика
Украинские беспилотники в Крыму назвали детскими самолетиками
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала украинские беспилотники детскими самолетиками.
ПолитРоссия 03:52
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
РИА Новости 03:06
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro 7
Продажи Microsoft Surface Pro 7 стартуют с 22 октября, но оформить предзаказ можно уже сейчас.
Кубанские новости вчера в 02:54
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
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