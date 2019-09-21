Фигурное катание
РБКФигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе. На Мемориале Ондрея Непелы она получила 163,78 балла за произвольный прокат и 238,69 балла в сумме двух программ.
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Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение
В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
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«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А
Чемпионат 16:43
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Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
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Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
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Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Здоровье
В Минздраве рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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REGNUM вчера в 04:42
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Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
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Российская газета 07:21
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
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