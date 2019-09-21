Фигурное катание

РБКРБКФигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе. На Мемориале Ондрея Непелы она получила 163,78 балла за произвольный прокат и 238,69 балла в сумме двух программ.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Можете забыть о Загитовой и Медведевой. Трусова на первом же турнире установила два рекорда мира

Спорт БИЗНЕС Online10:00

Тарасова поздравила Трусову с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru10:23

Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии

Советский спорт08:26

Авербух назвал Трусову самой стабильной фигуристкой в мире: «Поборется за звание чемпионки мира»

Sport24.ru08:41

Авербух считает, что Трусова поборется за победу на ЧМ по фигурному катанию

RT на русском09:32

Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме программ

Sports.ru08:19

Александра Трусова: «Очень рада, что мне впервые удалось исполнить три четверных прыжка»

Спорт-Экспресс09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

RT на русском вчера в 20:10
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика

Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку

Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия вчера в 03:48
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Транспорт

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановили

ТАСС 10:06
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Трамп не приедет на саммит ООН по климату

Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
Газета.Ru 10:11
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Наука

Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука вчера в 07:20
Энергетика

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
РИА Новости 10:16
Спорт

«Цифровой забег» стартовал в Волгограде в рамках «Кросса нации»

Мероприятие проходит в рамках традиционного спортивного праздника – Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019».
Волгоградская правда 02:42
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Спорт

Прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских тренеров, специалистов и биатлонистов.
РЕН ТВ вчера в 04:56
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Армия и оружие

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19 сентября в 12:52
Футбол

Тренер «Крыльев Советов» хочет пригласить в команду Павла Мамаева

Говорит Москва 09:48
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Обожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Россию

Российских детей, обожженных раскаленным маслом в турецком отеле, доставили в Екатеринбург, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:24
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Происшествия

В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ

Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призер финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное