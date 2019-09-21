Фигурное катание
РБКФигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе. На Мемориале Ондрея Непелы она получила 163,78 балла за произвольный прокат и 238,69 балла в сумме двух программ.
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Можете забыть о Загитовой и Медведевой. Трусова на первом же турнире установила два рекорда мира
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