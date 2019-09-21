Фигурное катание

РБКРБКФигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе. На Мемориале Ондрея Непелы она получила 163,78 балла за произвольный прокат и 238,69 балла в сумме двух программ.
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Трусова ставит эксперимент над фигурным катанием: прыжки в 4 оборота – магия, с которой она неуязвима

Sports.ru13:20

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

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Газета.Ru 13:20
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

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В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Шустер подаст в суд на Коломойского

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К программе НАСА по освоению Луны присоединится Австралия

НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а отправить американцев к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.
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Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
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Страховая выплата за самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который пилоты успешно посадили на кукурузное поле в Подмосковье, составит $ 46,1 миллиона.
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