Фигурное катание

ФАНФАНФигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе

Прошлые рекорды фигуристки Алины Загитовой были побиты на турнире в Бритаславе. 15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.
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