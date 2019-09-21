Фигурное катание
ФАНФигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
Прошлые рекорды фигуристки Алины Загитовой были побиты на турнире в Бритаславе. 15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы.
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Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду» в АПЛ
"Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут.
РИА Новости 12:16
Политика
Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии
Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском 10:02
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Шоу-бизнес
Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями
Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
Wday.ru вчера в 03:41
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Происшествия
При землетрясении в Албании ранены более 40 человек
В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой
Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
Российский Диалог 03:29
Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Политика
Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Здоровье
Кровь американки стала синей из-за зубного обезболивающего
25-летняя американка приняла лекарство от зубной боли, после чего ее кровь стала темно-синего цвета.
Волгоградская правда 19 сентября в 22:16
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура
Австралийский пилот команды Renault Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура за нарушение технического регламента.
RT на русском 15:29
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00