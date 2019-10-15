Общество

ИзвестияИзвестияФигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник. Об этом «Известиям» сообщила Анастасия Драпеко — PR-менеджер супруга спортсменки, фигуриста Алексея Ягудина.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Стало известно о состоянии фигуристки Тотьмяниной после удаления опухоли

Life.ru10:18

Фигуристка Татьяну Тотьмянину прооперирована в Москве

РИА Новости08:09

Фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в Москве

Телеканал 360°06:35

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

РЕН ТВ06:26

Пиар-агент Татьяны Тотьмяниной рассказала о здоровье фигуристки после операции

Телепрограмма06:02

Олимпийская чемпионка Тотьмянина перенесла экстренную операцию

Чемпионат05:54

Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль в московском онкоцентре

ТВ Центр05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Общество

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Экономика

Белоруссия оценила ущерб из-за России

Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.
Lenta.ru 13:06
Политика

США хотят лишить Россию Северного морского пути

Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Россию права на Северный морской путь, пишет сербское издание "Печат".
Sputnik Таджикистан 10:32
Гаджеты

Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Футбол

Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020

В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.
Нева Спорт 13:59
Армия и оружие

ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР

ИА Новороссия 12:30
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Теннис

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество

В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог

Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Волейбол

Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира

На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
Российская газета 04:52
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Политика

Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России

Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Футбол

Молодежная сборная России назвала состав на игру с Эстонией

Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира молодежного Евро-2021 между Эстонией и Россией.
Спорт-Экспресс 11:12
Футбол

Глава FIFA предложил пожизненно запрещать посещение матчей за расизм

Игра между сборными Болгарии и Англии состоялась накануне.
Говорит Москва 13:42
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
Армия и оружие

Военные США непристойно отозвались о России

13 октября США объявили о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Рамблер 14:02
Армия и оружие

Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах

В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Политика

В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Тотьмянина
Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. Партнёр - Максим Маринин. Пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Тренер - Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное