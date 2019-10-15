Общество
ИзвестияФигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник. Об этом «Известиям» сообщила Анастасия Драпеко — PR-менеджер супруга спортсменки, фигуриста Алексея Ягудина.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Общество
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Экономика
Белоруссия оценила ущерб из-за России
Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.
Lenta.ru 13:06
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Россию права на Северный морской путь, пишет сербское издание "Печат".
Sputnik Таджикистан 10:32
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Футбол
Сборная Армении разгромно проиграла Финляндии в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Финляндии дома одержала разгромную победу над командой Армении со счетом 3:0. В составе финнов дубль оформил Теему Пукки.
Нева Спорт 13:59
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР
ИА Новороссия 12:30
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Волейбол
Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира
На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
Российская газета 04:52
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Футбол
Молодежная сборная России назвала состав на игру с Эстонией
Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира молодежного Евро-2021 между Эстонией и Россией.
Спорт-Экспресс 11:12
Футбол
Глава FIFA предложил пожизненно запрещать посещение матчей за расизм
Игра между сборными Болгарии и Англии состоялась накануне.
Говорит Москва 13:42
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие
Военные США непристойно отозвались о России
13 октября США объявили о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Рамблер 14:02
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36