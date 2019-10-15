Общество
ИзвестияФигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник. Об этом «Известиям» сообщила Анастасия Драпеко — PR-менеджер супруга спортсменки, фигуриста Алексея Ягудина.
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Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Космос
Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров
Некоторые астрономы действительно теоретизировали, что темная материя может быть просто обычной материей, которую мы не можем видеть, а не экзотической, пока еще не обнаруженной частицей.
Капитал страны 13 октября в 06:57
Теннис
Касаткина уступила Ястремской в первом круге Кубка Кремля
РИА Новости 09:21
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Происшествия
Задержан новый фигурант «московского дела»
Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Гаджеты
Первый смартфон Nokia получил обновление Android 10
Первый смартфон в линейке Nokia начал получать обновление Android 10. Им стал Nokia 8.1, говорится в сообщении компании HMD Global.
Российская газета 08:45
Космос
Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора
Пятый канал 01:28
Происшествия
В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 08:48
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Экономика
Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным.
Газета.Ru вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Известная теннисистка Анна Курникова сменила фамилию на Иглесиас
Известная российская теннисистка Анна Курникова сменила фамилию.
Дни24 вчера в 12:22
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
УтроNews 01:53
Киберспорт
Трейлер фанатского проекта Stalker: Legacy of Times
Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru 08:45
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26