Религия
Московский КомсомолецФиларета исключили из Священного Синода ПЦУ
В пресс-службе ПЦУ отметили, что Филарет исключен за систематические "прогулы", он отсутствовал на заседании Синода уже шестой раз подряд. Также в ПЦУ рассмотрели вопрос о календарной реформе.
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Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России
Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 490 человек
Количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 490 человек, сообщается на сайте Национального комитета по здравоохранению КНР.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Общество
Корпорация «Иркут» опубликовала видео о производстве МС-21
Видео о создании самолета МС-21 – от вытачивания первой детали до летных испытаний – опубликовано на официальном YouTube-канале корпорации «Иркут».
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Авто
Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline
Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Гаджеты
В России планируют производить защищённые смартфоны
Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
Футбол
Дмитрий Тарасов: Татарстан самый передовой регион в плане электронных услуг
«Зря что ли в самый передовой, в плане электронных услуг, Татарстан приехал», - добавляет Тарасов.
Общество
В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками
42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.