Религия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФиларета исключили из Священного Синода ПЦУ

В пресс-службе ПЦУ отметили, что Филарет исключен за систематические "прогулы", он отсутствовал на заседании Синода уже шестой раз подряд. Также в ПЦУ рассмотрели вопрос о календарной реформе.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

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ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

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Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

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Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Московский Комсомолец16:55

«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

Взгляд.ру14:56
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Видео о создании самолета МС-21 – от вытачивания первой детали до летных испытаний – опубликовано на официальном YouTube-канале корпорации «Иркут».
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
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Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
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Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

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66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

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Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
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Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

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Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

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Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

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Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
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Дмитрий Тарасов: Татарстан самый передовой регион в плане электронных услуг

«Зря что ли в самый передовой, в плане электронных услуг, Татарстан приехал», - добавляет Тарасов.
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В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками

42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.
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