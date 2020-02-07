Общество

ИзвестияИзвестияФилиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО». Данные об этом есть в Единой информационной системе в сфере госзакупок. Извещение о закупке было опубликовано 17 января.
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