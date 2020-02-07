Общество
ВедомостиОхрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
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«Обама чмо»: зачем ведомственная охрана закупает наклейки с ругательными надписями
Московский Комсомолец13:00
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О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
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