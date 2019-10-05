РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФилипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург

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«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.
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