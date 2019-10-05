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Спорт-ЭкспрессФилипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург
«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.
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Козлов, Ионов, Попов – в старте «Ростова» на матч с «Динамо»; Лещук, Морозов, Игбун сыграют у гостей
Бомбардир.ру03 октября в 01:16
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В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
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При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Blue Origin, вероятно, не запустит людей в космос в этом году
Компания, которая была основана в 2001 году Джеффом Безосом из Amazon, до конца 2019 года надеялась запустить в космос людей на своем суборбитальном корабле New Shepard.