Политика
Аргументы неделиФилиппины расторгают военный договор с США
Договор регулирует правила въезда и пребывания военных США на Филиппинах и проведения совместных учений. Решение о расторжении приняли после отказа США впустить в свою страну филиппинского сенатора Рональду дела Росе.
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Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Культура
Зрители Первого канала раскритиковали новое шоу Собчак и Гордона
Вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.
Армия и оружие
Турция снова нанесла удар по сирийской армии
Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Шоу-бизнес
Волочкова показала «черный» палец
На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.
Происшествия
Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля.
Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Общество
Михаил Мишустин встретился с новгородскими предпринимателями
Во время встречи новгородские предприниматели, руководители компаний, организаций, оказывающих поддержку бизнесу сообщили председателю правительства страны о своих трудностях, задали вопросы.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Культура
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Политика
В МИД заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четвёрки»
Андрей Руденко поделился мнением, что поведение украинцев в контактной группе, а также заявления ряда украинских политиков ставят под сомнение вероятность своевременного исполнения всех договорённостей, а значит целесообразности проведения новой встречи.
Происшествия
Пилот Pegasus потерял сознание во время полета
Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Общество
Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Политика
В Чувашии сменится министр здравоохранения
В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Футбол
Шченсны продлил контракт с «Ювентусом»
Сегодня «Ювентус» объявил, что продлил контракт с вратарем Войчехом Шченсны. Новое соглашение 29-летнего поляка рассчитано до 2024 года.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Кино
Появился трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода» от Netflix
Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода».
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Кино
Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020
В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Общество
Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.