Политика

Аргументы неделиАргументы неделиФилиппины расторгают военный договор с США

Договор регулирует правила въезда и пребывания военных США на Филиппинах и проведения совместных учений. Решение о расторжении приняли после отказа США впустить в свою страну филиппинского сенатора Рональду дела Росе.
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Манила прекращает действие военного договора с Вашингтоном

Телеканал 360°03:58

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

Газета.Ru03:00

Филиппины прекращают действие военного договора с США

ТАСС01:19

Филиппины прекращают действие военного договора с Вашингтоном

Московский Комсомолец01:29

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Взгляд.ру01:21

Филиппины уведомили США о расторжении военного договора

REGNUM02:07

Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС

РИА Новости01:05
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Футбол

Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Российская газета 12:57
Общество

ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Газета.Ru 13:32
Культура

Зрители Первого канала раскритиковали новое шоу Собчак и Гордона

Вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.
NewInform 09:43
Армия и оружие

Турция снова нанесла удар по сирийской армии

Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Lenta.ru 11:49
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

РИА Новости вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Волочкова показала «черный» палец

На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.
VSE42.RU 02:47
Происшествия

Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля.
РБК 12:45
Экономика

Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене

Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Известия 11:42
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Происшествия

В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Новая газета 13:36
Общество

Михаил Мишустин встретился с новгородскими предпринимателями

Во время встречи новгородские предприниматели, руководители компаний, организаций, оказывающих поддержку бизнесу сообщили председателю правительства страны о своих трудностях, задали вопросы.
Новгородские ведомости 07:02
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Экономика

В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Известия 05:41
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 08:13
Культура

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Политика

В МИД заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четвёрки»

Андрей Руденко поделился мнением, что поведение украинцев в контактной группе, а также заявления ряда украинских политиков ставят под сомнение вероятность своевременного исполнения всех договорённостей, а значит целесообразности проведения новой встречи.
Мир новостей 04:50
Происшествия

Пилот Pegasus потерял сознание во время полета

Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Известия 10:44
Общество

Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»

В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Российская газета 11:42
Политика

В Чувашии сменится министр здравоохранения

В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Vademecum вчера в 13:45
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Футбол

Шченсны продлил контракт с «Ювентусом»

Сегодня «Ювентус» объявил, что продлил контракт с вратарем Войчехом Шченсны. Новое соглашение 29-летнего поляка рассчитано до 2024 года.
Все про Спорт ру 12:57
Кино

В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Игромания.ру 11:03
Кино

Появился трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода».
Игромания.ру 11:24
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Кино

Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020

В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Собака.ru 09 февраля в 23:27
Общество

Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года

Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
РБК 13:48
Гаджеты

В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20

На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Astera 06:03
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