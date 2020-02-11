Политика
Газета.RuФилиппины сообщили США о расторжении военного договора
Договор станет недействительным спустя 180 дней с момента получения Вашингтоном уведомления, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin. Как отмечается, данные соглашения были подписаны в 1998 году и устанавливали правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин.
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе
Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Общество
Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Политика
Бывшим президентам предложили дать право пожизненно входить в Совфед
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции РФ.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Фигурное катание
Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Экономика
Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу 2020 года
Федеральный проект «Ипотека» входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда». Его реализация рассчитана до конца 2024 года.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Спорт
Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.