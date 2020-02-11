Политика

Газета.RuГазета.RuФилиппины сообщили США о расторжении военного договора

Договор станет недействительным спустя 180 дней с момента получения Вашингтоном уведомления, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin. Как отмечается, данные соглашения были подписаны в 1998 году и устанавливали правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин.
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