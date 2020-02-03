Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС. Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии.
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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
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Происшествия

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В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
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Финансы

Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
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Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
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Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
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Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии.
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Xiaomi Mi 10 презентуют за день до анонса Samsung Galaxy S20

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Кино

Билл Мюррей вернулся в «День сурка»

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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
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Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
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Бразильский футболист ударил лежавшего фаната ногой по голове

Позже к лежавшему на газоне фанату подбежал Силва, который ударил его ногой по голове.
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Британский кинорежиссёр
Английский режиссёр театра и кино, продюсер и драматург. Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру - является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.
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