Кино
Газета.RuФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС. Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Наука
На Галапагосах обнаружены родственники вымерших гигантских черепах
Ученые, проводившие исследования в национальном парке Галапагос, обнаружили черепах, с помощью которых можно было бы возродить вымершие виды.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Технологии
Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку
Немецкий художник Зимон Векерт (Simon Weckert) заставил сервис Google Maps отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина.
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Финансы
Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
Армия и оружие
Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Политика
Китай обвинил США в «развязывании паники» из-за коронавируса
Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Кино
Билл Мюррей вернулся в «День сурка»
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Авто
Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta
Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Экономика
Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
Политика
Владимир Путин оценил работу аграриев страны за 2019 год на «отлично»
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Футбол
Бразильский футболист ударил лежавшего фаната ногой по голове
Позже к лежавшему на газоне фанату подбежал Силва, который ударил его ногой по голове.