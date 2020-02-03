Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС. Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии.
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