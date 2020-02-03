Кино
Газета.RuФильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС. Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии.
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Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов
Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
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После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
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МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
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Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Армия и оружие
В Сирии отменили патрулирование России и Турции
Патрулирование отменили после обстрела турецких военных со стороны армии Сирии в провинции Идлиб.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Футбол
Леонардо провел встречу с Мбаппе и Тухелем
«ПСЖ» пытается разрешить конфликтную ситуацию между нападающим Кильяном Мбаппе и главным тренером Томасом Тухелем.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин
Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
Общество
Россиянин извинился за слова о чеченцах
Житель Челябинской области Дмитрий Куприн публично попросил прощения у представителей чеченского народа за оскорбительные слова, высказанные в их адрес во время прямого эфира в сети.