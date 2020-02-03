Кино
РИА НовостиВоенную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
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Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Общество
В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан
Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Кино
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Происшествия
В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой
В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Политика
Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями
Павел Крашенинников атакован предложениями.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Общество
Михаил Ноздряков назначен и. о. министра финансов Чувашии
Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Общество
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео
Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
В России могут запретить прием посылок из Китая
Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Здоровье
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях некоторых инфицированных пациентов, что, возможно, указывает на дополнительный способ передачи болезни.