Кино

РИА НовостиРИА НовостиВоенную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
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Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

ТАССвчера в 20:21

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

РИА Новостивчера в 16:53
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В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
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Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
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Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Общество

Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой

В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Телепрограмма 05:30
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Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Павел Крашенинников атакован предложениями.
Вести.Ru вчера в 12:13
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Музыка

Little Big и Гагарина могут представить Россию на Евровидении

News.ru 05:55
Общество

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Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
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Общество

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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
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Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip показали на видео

Компания Samsung недавно выпустила на рынок складной смартфон Galaxy Fold, а теперь готовит новую модель Galaxy Z Flip.
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Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
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Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
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Британский кинорежиссёр
Английский режиссёр театра и кино, продюсер и драматург. Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру - является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.
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