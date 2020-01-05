Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Фильм повествует о событиях Первой мировой войны. На премию также были номинированы семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Два папы" Фернанду Мейреллиша. Кроме того, Сэм Мендес получил "Золотой глобус" как лучший режиссер.
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В США раздали «Золотые глобусы»

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Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
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