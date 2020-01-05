Кино
Газета.RuФильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Фильм повествует о событиях Первой мировой войны. На премию также были номинированы семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Два папы" Фернанду Мейреллиша. Кроме того, Сэм Мендес получил "Золотой глобус" как лучший режиссер.
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Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
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В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
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СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
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Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
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Брэд Питт столкнулся с бывшей супругой Дженнифер Энистон на «Золотом глобусе-2020» и назвал ее «хорошей подругой»
Появление Дженнифер Энистон и Брэда Питта стало одним из обсуждаемых событий на «Золотом глобусе-2020».
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На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
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Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
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Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
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Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
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Политика
Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»
Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
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Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму
Наука
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