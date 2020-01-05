"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена награды в соответствующей номинации.

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