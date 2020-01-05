Кино

РИА НовостиРИА НовостиФильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена награды в соответствующей номинации.
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В США раздали «Золотые глобусы»

Lenta.ruвчера в 23:44

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

РБКвчера в 23:41

Картина «1917» получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм»

ТАССвчера в 22:28

Сэм Мендес получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу

Известиявчера в 22:37

В Лос-Анджелесе вручили кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы01:00

«Золотой глобус» объявит победителей

Inc-news.ruвчера в 09:04

«Золотой глобус» приготовил сюрпризы

Российская газета04 января в 20:33
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Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
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Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом

Январские праздники Ксения Бородина решила провести вдали от дома. Телеведущая вместе с семьей отправилась за границу.
StarHit.ru вчера в 22:00
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
RT на русском вчера в 03:48
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
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Технология NVIDIA G-Sync была представлена в 2013 году и прежде всего призвана устранять разрывы, синхронизируя частоту обновления дисплея с выводом кадров видеокартой.
3DNews 01:30
Автоспорт

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
АиФ Казань вчера в 13:22
Здоровье

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
RT на русском 01:02
Политика

Ирак сообщит послу США о высылке американских войск

Как сообщает телеканал CNBC, глава иракского правительства проинформирует посла Соединённых Штатов о решение парламента страны выслать иностранные войска из Ирака.
Комсомольская правда 00:00
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Здоровье

Японские ученые рассказали, как избежать похмелья

Как избежать похмелья, рассказали журналисты газеты "Йомиури симбун".
Волгоградская правда вчера в 23:38
Религия

Опубликовано расписание рождественских богослужений в храмах Кемерова

Stoboy.ru вчера в 22:59
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском вчера в 21:59
Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Sputnik Таджикистан 01:18
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Футбол

Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»

Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
RT на русском 00:46
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости вчера в 09:49
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 17:52
Футбол

Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Евро-футбол.ру 01:24
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
РИА Новости 01:29
Космос

Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

Экипаж Международной космической станции проведёт серию экспериментов, разработанных в Томском политехническом университете (ТПУ), рассказал ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.
REGNUM 00:40
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Гаджеты

CES 2020: Acer ConceptD 700 — элегантная рабочая станция для создателей контента

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Происшествия

Фанатов «Зенита» обвинили в «нацистском» файер-шоу в центре Петербурга

Очередной неоднозначной выходкой отличились фанаты петербургского «Зенита».
КП - Санкт-Петербург 04 января в 09:29
Общество

Цветные платья на красной дорожке «Золотого глобуса»

Собрали все цветные платья знаменитостей на этом вечере.
Peopletalk 01:02
Хоккей

«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3

Чемпионат вчера в 12:09
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
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