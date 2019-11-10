Кино
ТАССФильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Информация об этом размещена на сайте киносмотра, завершающего свою работу в воскресенье.
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Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале
Телеканал 360°вчера в 20:52
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