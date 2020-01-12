Кино
Невские НовостиФильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Драматическая картина «Дылда», созданная российским режиссером Кантемиром Балаговым получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло в рамках международного кинофестиваля, который проходил в Палм-Спрингс в США.
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Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Принц Уильям опечален отдалением от брата
Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Футбол
Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм»
Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм».
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Общество
Умер султан Омана, правивший 50 лет
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Садовничий подтвердил возможное открытие филиала МГУ в Сирии
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова может открыть филиал в Дамаске, заявил ректор университета Виктор Садовничий.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Музыка
Умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт
Барабанщик и автор песен канадской прогрессив-рок группы Rush Нил Пирт умер в возрасте 67 лет в калифорнийском городе Санта-Моника.
Политика
Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Футбол
«Кёльн» ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу Хёведеса
По информации российского издания: «Спорт-Экспресс», московский «Локомотив» встретился с представителями немецкого «Кёльна», сотрудники обсуждали возможный трансфер защитника Бенедикта Хёведеса.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.