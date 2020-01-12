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Драматическая картина «Дылда», созданная российским режиссером Кантемиром Балаговым получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло в рамках международного кинофестиваля, который проходил в Палм-Спрингс в США.
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Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в Калифорнии

Известиявчера в 21:45

«Дылда» Балагова получила приз Международной федерации кинопрессы

Газета.Ru03:00

Фильм «Дылда» стал обладателем приза Международной федерации кинопрессы на фестивале в американском Палм-Спрингс

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Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

РИА Новостивчера в 17:16

Фильм «Дылда» получил приз FIPRESCI на кинофестивале в Палм-Спрингс

ТАССвчера в 15:49
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История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины.
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