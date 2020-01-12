Кино
Невские НовостиФильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Драматическая картина «Дылда», созданная российским режиссером Кантемиром Балаговым получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло в рамках международного кинофестиваля, который проходил в Палм-Спрингс в США.
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Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получила в субботу приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.ТАССвчера в 15:49
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