Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получила в субботу приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

с чего всё началось

Драматическая картина «Дылда», созданная российским режиссером Кантемиром Балаговым получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло в рамках международного кинофестиваля, который проходил в Палм-Спрингс в США.

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