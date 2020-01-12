Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в Соединенных Штатах получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке".
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Фильм «Дылда» стал обладателем приза Международной федерации кинопрессы на фестивале в американском Палм-Спрингс

Эхо Москвы02:05

Фильм «Дылда» получил приз FIPRESCI на кинофестивале в Палм-Спрингс

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Российский фильм получил приз американского кинофестиваля

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История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины.
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