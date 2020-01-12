Кино
Газета.RuФильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в Соединенных Штатах получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке".
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Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Единоборства
Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России
Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Кино
Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц".
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»
Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
Энергетика
Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии
Представитель "Сафмар", в которую входит "Русснефть" сообщил ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетике РФ графику.
Общество
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
Общество
Меган Маркл подписала соглашение с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Происшествия
Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован
Футбол
Агузаров прокомментировал слухи о кокаине у Игнатьева
Агент игрока казанского "Рубина" Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался о слухах, согласно которым его клиент употреблял кокаин, из-за чего был продан из "Краснодара" в 2019 году.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
Ирак задумался о покупке российских С-400
Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Общество