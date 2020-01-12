Фильм Кантемира Балагова "Дылда" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в Соединенных Штатах получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке".

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Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Футбол Агузаров прокомментировал слухи о кокаине у Игнатьева Агент игрока казанского "Рубина" Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался о слухах, согласно которым его клиент употреблял кокаин, из-за чего был продан из "Краснодара" в 2019 году.

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