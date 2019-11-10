Кино

ТАССТАССФильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Информация об этом размещена на сайте киносмотра, завершающего свою работу в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале

Телеканал 360°вчера в 20:52

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

РБКвчера в 20:47

Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля

ТАССвчера в 19:00

Фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Коммерсантъвчера в 19:57

Фильм «Дылда» режиссёра Балагова стал победителем на Женевском кинофестивале

Life.ruвчера в 19:43

Фильм «Дылда» Балагова получил приз Женевского кинофестиваля

РИА Новостивчера в 19:31

Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

Известиявчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Футбол

Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».
Спорт-Экспресс 01:47
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол

Левандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет

Левандовски по итогам 11 матчей забил 16 мячей, что позволило ему превзойти рекорд Мюллера, установленный на старте сезона-1968/69.
RT на русском вчера в 17:40
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Общество

Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко

Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Политическая Экспертиза 02:00
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Происшествия

Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

Московский Комсомолец вчера в 06:27
Происшествия

Минздрав прокомментировал случай с носилками на полу в орской больнице

РИА Оренбуржье вчера в 04:29
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве школьницы

RuNews24.ru вчера в 08:41
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Хоккей

У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат вчера в 00:26
Происшествия

В Анапе при пожаре погибли трое мужчин

ВК Пресс 02:59
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 08 ноября в 11:28
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57
Культура

Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»

После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
Вести ПК в Воронеже 02:45
Происшествия

В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста

Российская газета 00:15
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Экономика

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Футбол

«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года

Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Спорт

«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Политика

The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.
Ведомости 03:04
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кантемир Балагов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дылда
Фильм, 2019 (16+)
История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное