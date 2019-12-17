Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, попал в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.
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с чего всё началось
Мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был включен
 в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
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Подробнее о событии

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В Кирове автомобиль рухнул с моста

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«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

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Ситуация на Земле была нестабильной до исчезновения динозавров

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Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

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После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней

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Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

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Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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Российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.
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