Кино
Газета.RuФильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, попал в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.
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с чего всё началось
Мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был включен в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».Коммерсантъвчера в 21:40
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Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»
Интерфаксвчера в 20:38
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