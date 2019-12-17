с чего всё началось

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, попал в шорт-лист престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.

Музыка Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.

Происшествия В Кирове автомобиль рухнул с моста Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Общество В России отменят комиссию для банковских переводов между регионами Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» предполагают отмену комиссий за переводы между физическими лицами — клиентами одного банка, чьи счета были открыты в разных регионах.

Происшествия В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Происшествия Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Политика Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Происшествия Полицейский взял жителя Татарстана в рабство на ферму Мужчину, три недели жившего в будке, отпустили. Ранее трое жителей Татарстана отсудили 27 тыс. евро в ЕСПЧ за пытки в полиции.

Политика «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.