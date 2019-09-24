Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.

с чего всё началось

В съемках "Дылды" приняли участие актрисы Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие. До этого режиссер Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

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