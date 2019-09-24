Кино

Газета.RuГазета.RuФильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

В съемках "Дылды" приняли участие актрисы Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие. До этого режиссер Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.
ТАСС13:02

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История советских и российских номинаций на «Оскар»

ТАСС13:14

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Lenta.ru12:49

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Ведомости12:40

Продюсер подтвердил выдвижение «Дылды» Балагова на Оскар

Телеканал 360°12:39

«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России, сообщил источник

РИА Новости12:27

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК13:03
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