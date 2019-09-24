Кино
Газета.RuФильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
В съемках "Дылды" приняли участие актрисы Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие. До этого режиссер Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
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Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.ТАСС13:02
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