с чего всё началось

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.

Политика На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.

Политика Путин посетил тайгу и отметит свой день рождения на природе В 2014 году Путин взял официальный выходной в свой день рождения 7 октября и отправился в сибирскую тайгу, где, по его словам, он проходил по горам почти 9 км. На следующий день глава государства вернулся к работе и провел в Новосибирске заседание президиума Госсовета.

Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Здоровье Выявлена смертельная опасность лака для ногтей Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.

Экономика В Омске хотят создать муниципального перевозчика-монополиста В понедельник, 7 октября, на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в горсовете Омска обсуждалась реорганизация ПП-8 путем присоединения к нему ПП-7.Собственно говоря, слияние нескольких муниципальных перевозчиков – ПП-2, ПП-7 и ПП-4 – в одно ПП-8 произошло еще в мае 2018 года.

Политика Лавров прибыл в Багдад на переговоры Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».

Кино Мишель Пфайффер приехала в Москву Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».

Единоборства Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.

Общество На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.