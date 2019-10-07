Кино

РБКРБКФильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил
 еженедельник Variety.
РБК02:26

Подробнее о событии

Фильм «Джокер» возглавил российский бокс-офис

Газета.Ru06:37

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости04:13

СМИ: «Джокер» собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США

ТАССвчера в 23:46

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК02:26

Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания

Страницы Воронежской культуры03:06

Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 4 - 6 октября, 2019: Мощно стартовавший «Джокер» обновил рекорд октября

Кинобизнес сегодня00:18

В США «Джокер» показал лучший октябрьский дебют в истории

Игромания.ру03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн

«Первые полчаса меня подташнивало… Это „Оскар“, конечно». «Джокер» рвет минский прокат и сердца критиков

КП - Беларусь07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Происшествия

Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

Lenta.ru 06:47
Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Путин посетил тайгу и отметит свой день рождения на природе

В 2014 году Путин взял официальный выходной в свой день рождения 7 октября и отправился в сибирскую тайгу, где, по его словам, он проходил по горам почти 9 км. На следующий день глава государства вернулся к работе и провел в Новосибирске заседание президиума Госсовета.
Mirmol.ru 07:21
Происшествия

Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия

Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.
Телеканал 360° 04:38
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Политика

Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Экономика

В Омске хотят создать муниципального перевозчика-монополиста

В понедельник, 7 октября, на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в горсовете Омска обсуждалась реорганизация ПП-8 путем присоединения к нему ПП-7.Собственно говоря, слияние нескольких муниципальных перевозчиков – ПП-2, ПП-7 и ПП-4 – в одно ПП-8 произошло еще в мае 2018 года.
РИА СуперОмск 04:28
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика

Лавров прибыл в Багдад на переговоры

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
РБК 06:35
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура 04 октября в 13:32
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

Вести.Ru 07:09
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Общество

Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»

На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
URA.Ru вчера в 23:05
Общество

На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники

В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
URA.Ru вчера в 12:08
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru вчера в 02:25
Игры

Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов

На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
Cyber.sports.ru 03:50
Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

REGNUM 03:06
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына

Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru вчера в 05:00
Гаджеты

HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны

The GEEK 02:40
Общество

Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве

В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
REGNUM 06:15
Наука

Учёные разработали замену антибиотикам для применения в хирургии

Учёные из России совместно с коллегами из США и Чехии разработали замену антибиотикам для применения в хирургии.
Актуальные Новости 04:31
Политика

В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
RT на русском 06:07
Шоу-бизнес

Борисова и Волочкова поссорились из-за Бочкаревой в прямом эфире

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное