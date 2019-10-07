Кино
РБКФильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.
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Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания
Страницы Воронежской культуры03:06
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Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Политика
Путин посетил тайгу и отметит свой день рождения на природе
В 2014 году Путин взял официальный выходной в свой день рождения 7 октября и отправился в сибирскую тайгу, где, по его словам, он проходил по горам почти 9 км. На следующий день глава государства вернулся к работе и провел в Новосибирске заседание президиума Госсовета.
Происшествия
Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия
Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Экономика
В Омске хотят создать муниципального перевозчика-монополиста
В понедельник, 7 октября, на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в горсовете Омска обсуждалась реорганизация ПП-8 путем присоединения к нему ПП-7.Собственно говоря, слияние нескольких муниципальных перевозчиков – ПП-2, ПП-7 и ПП-4 – в одно ПП-8 произошло еще в мае 2018 года.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Политика
Лавров прибыл в Багдад на переговоры
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Общество
Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»
На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
Общество
На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники
В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Игры
Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов
На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
Общество
Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве
В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
Наука
Учёные разработали замену антибиотикам для применения в хирургии
Учёные из России совместно с коллегами из США и Чехии разработали замену антибиотикам для применения в хирургии.
Политика
В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины
Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова поссорились из-за Бочкаревой в прямом эфире
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.