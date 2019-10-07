с чего всё началось

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

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Происшествия Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".

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Кино «Великая роль Хоакина Феникса». Касильяс порекомендовал сходить на «Джокера» Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился впечатлениями от фильма «Джокер», вышедшего недавно в мировой прокат, и порекомендовал его к просмотру.

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Культура Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

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Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.