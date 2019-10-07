Кино
РБКФильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.
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Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания
Страницы Воронежской культуры03:06
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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