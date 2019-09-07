Кино
ТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Победителей 76-го Венецианского кинофестиваля назовут сегодня на финальной церемонии
Эхо Москвывчера в 22:10
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Теннис
С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу
Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru 13:15
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря
Спорт-Экспресс 17:29
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Политика
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.
ФАН 17:24
Шоу-бизнес
Микелла Абрамова с нежностью поздравила сестру с 13-летием
Юная артистка поздравила сестру с днем рождения.
Телепрограмма 09:53
Фигурное катание
Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.
Piter.tv 07:21
Авто
Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan
Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
SpeedMe 03:34
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Политика
Какие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве
Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 01:04
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом
Береговая охрана Ирана задержала в Персидском заливе судно по подозрению в контрабанде топлива.
РБК 09:14
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находился человекоподобный робот «Федор», благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).
Капитал страны 05:37
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне «Короны»
Джиллиан Андерсон исполнит роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне драматического сериала "Корона".
Газета.Ru 14:54
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж за пожарного
Поклонники осудили ее за такое решение. 20 июля 2017 года солист легендарной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.
StarHit.ru 15:30
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.
Тарантас Ньюс 06:29