Кино
ИзвестияФильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает 7 сентября международное жюри фестиваля. Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо, трансляция велась на сайте Венецианской биеннале.
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Гаджеты
Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру
Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
Ferra вчера в 10:17
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Автоспорт
Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн
Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
РИА Новости 05:28
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
Видео про вброс бюллетеней на УИК №1808 в Петербурге оказалось фейком
Видео из чата "Бессрочный протест", которое активно кочует из соцсети в соцсеть, с кадрами якобы вбросов бюллетеней на петербургском УИК №1808 — фейк.
Народные новости 05:40
Политика
«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия вчера в 21:24
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Футбол
Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Sport24.ru 00:55
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49