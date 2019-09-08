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Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает 7 сентября международное жюри фестиваля. Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо, трансляция велась на сайте Венецианской биеннале.
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

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