Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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