Кино

ИзвестияИзвестияФильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия20:13

«Джокер» по-прежнему доминирует на российских экранах и преодолевает рубеж в миллиард рублей

Кинобизнес сегоднявчера в 20:05

«Джокер» собрал в России более миллиарда рублей

Телеканал 360°19:59

Фильм «Джокер» за девять дней проката собрал в России более 1 млрд рублей

ТАСС18:42

«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВ18:20

«Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку

РБК18:00

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Аргументы и Факты20:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Происшествия

Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее

В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину.
КП - Екатеринбург 17:31
Наука

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Армия и оружие

Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
РБК 15:40
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Здоровье

Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Политика

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву

Афиша Daily вчера в 11:35
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.
Astera 09 октября в 05:07
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости 20:01
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Общество

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Культура

Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
Гаджеты

Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700

В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Армия и оружие

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Экономика

ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам покупать иностранные акции

ЦБ согласился сохранить за неквалифицированными инвесторами возможность покупать акции иностранных компаний, сообщает РБК.
Gazeta.SPb 20:25
Наука

Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине

REGNUM вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Хоккей

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»

Матч ТВ 14:18
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«Не знаю, можно ли всё исправить»: Дженсен Эклс и Миша Коллинз о дружбе Дина и Кастиэля в 15 сезоне «Сверхъестественного»

Киноафиша России 08:01
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Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM 06:39
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Тодд Филлипс
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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