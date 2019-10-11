Кино

ИзвестияИзвестияФильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Коммерсантъ01:44

«Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку

РБКвчера в 18:00

Фильм «Джокер» за девять дней проката собрал в России более 1 млрд рублей

ТАССвчера в 18:42

«Джокер» собрал в российском прокате первый миллиард

News.ruвчера в 18:28

«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВвчера в 18:20

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известиявчера в 20:13

Там, где кончается комикс: в чем социально-политический посыл «Джокера»

Газета.Ruвчера в 13:09
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Экономика

ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Газета.Ru 01:37
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Хоккей

«Нефтехимик» подписал контракты с Энлундом и Берглундом

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетние односторонние контракты с финским форвардом Йонасом Энлундом и шведским нападающим Якобом Берглундом.
Sport24.ru 01:31
Политика

Переговоры по Сирии в Казахстане могут быть перенесены на ноябрь

Вести.Ru 01:51
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия вчера в 11:31
Происшествия

В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

РБК вчера в 20:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Единоборства

Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву

«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM вчера в 06:39
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 10 октября в 00:00
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет создавать ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия США, заявил президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:34
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Политика

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира этого года была вручена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али.
Народные новости вчера в 05:06
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости 10 октября в 07:25
Космос

За что астрономы получили Нобелевскую премию 2019 года

Тайга.инфо 10 октября в 08:29
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия

Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье

В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Уралинформбюро 10 октября в 08:41
Политика

NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Общество

К Японии приближается мощнейший тайфун за последние 60 лет

Тайфун «Хагибис», который надвигается на Японию, станет самым мощным за последние 60 лет.
Мой Брянск вчера в 00:32
Футбол

Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

Известия вчера в 08:55
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Тодд Филлипс
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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