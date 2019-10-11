Кино
ИзвестияФильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракты с Энлундом и Берглундом
Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетние односторонние контракты с финским форвардом Йонасом Энлундом и шведским нападающим Якобом Берглундом.
Sport24.ru 01:31
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия вчера в 11:31
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Единоборства
Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном
В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву
«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Общество
Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя
REGNUM вчера в 06:39
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 10 октября в 00:00
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Россия будет создавать ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия США, заявил президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:34
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Политика
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира
Нобелевская премия мира этого года была вручена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али.
Народные новости вчера в 05:06
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости 10 октября в 07:25
Космос
За что астрономы получили Нобелевскую премию 2019 года
Тайга.инфо 10 октября в 08:29
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия
Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье
В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Уралинформбюро 10 октября в 08:41
Политика
NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Общество
К Японии приближается мощнейший тайфун за последние 60 лет
Тайфун «Хагибис», который надвигается на Японию, станет самым мощным за последние 60 лет.
Мой Брянск вчера в 00:32
Футбол
Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020
Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Известия вчера в 08:55