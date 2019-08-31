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Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает 7 сентября международное жюри фестиваля. Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо, трансляция велась на сайте Венецианской биеннале.
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

ТАСС14:22

Венеция 2019: лауреаты фестиваля

ProfiСinema.ru13:30

Победителей 76-го Венецианского кинофестиваля назовут сегодня на финальной церемонии

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Фильм «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля

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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
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Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
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Стартовала квалификация Гран-при Италии

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Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
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Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
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Освобожденных украинских моряков наградили

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Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
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Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия и Украина могли бы обменяться задержанными кораблями.
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РЭО представил меры поддержки инвесторов в рамках реформы по обращению с отходами

Российский экологический оператор (РЭО) разработал меры финансовой поддержки для инвесторов при реализации инфраструктурных проектов в рамках реформы по обращению с отходами, они проходят оценку экспертов.
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«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
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Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
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Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю

Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
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У КНДР обнаружили особо опасную базу с ракетами

"По состоянию на август 2019 года база работает и поддерживается в соответствии с нормами Северной Кореи", - говорится в заявлении.
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Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса

Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
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