Кино

ТАССТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
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Венеция 2019: фоторепортаж с церемонии закрытия

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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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