Кино
ТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
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Победителей 76-го Венецианского кинофестиваля назовут сегодня на финальной церемонии
Эхо Москвы06 сентября в 22:10
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:51
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM вчера в 16:58
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM вчера в 00:50
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Авто
УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26
Футбол
«Зенит» и ЦСКА встретятся 2 ноября, «Краснодар» и «Ростов» — 3 ноября
Игра состоится 2 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. На следующий день, 3 ноября, «Краснодар» примет «Ростов».
Спорт-Экспресс вчера в 17:24
Политика
Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Армия и оружие
Россия заняла второе место в мире по мощности ВВС
Журнал The National Interest составил четверку самых мощных ВВС в мире.
Утро.ru вчера в 02:49
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru вчера в 10:02
Футбол
Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки
В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии.
Евро-футбол.ру вчера в 13:51
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Шейк в черном мини-платье впервые за долгое время вышла в свет
В августе Шейк смогла отправиться в отпуск. Несколько недель она провела время с дочкой и мамой на Ибице.
Телепрограмма вчера в 07:17
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия 06 сентября в 12:56
Политика
Явка в сёлах Забайкалья уже превысила 57%
Жители наиболее отдаленных и труднодоступных сёл и поселений Забайкалья голосовали досрочно.
Байкал24 вчера в 23:37
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Здоровье
Как внешность скажет, что у человека проблемы с печенью
В случае развития вирусных заболеваний о нарушениях в печени скажет состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер, однако определить это можно и раньше, передает «Медик Форум».
Волгоградская правда вчера в 22:26
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04