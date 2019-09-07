Кино
ТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
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Брэд Питт, Джокер и Катрин Денев: дневник 76-го Венецианского кинофестиваля
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В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
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