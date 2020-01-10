Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей. Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, премьера картины "Холоп" прошла 25 декабря 2019 года.

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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