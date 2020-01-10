Кино
REGNUMФильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
«Холоп» стал третьим российским фильмом, сборы которого превысили 2 млрд рублей. Ранее данную отметку достигли картины «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Т-34» (2,2 млрд). Фильм Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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Гаджеты
Intel начала отгрузку видеокарт DG1 разработчикам
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Хоккей
«Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд
«Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Культура
Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена
Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»
В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
Футбол
Суарес может пропустить полтора месяца из-за травмы колена
Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу может потребоваться операция в связи с травмой правого колена.
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Политика
Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию
В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Футбол
Крал: «Я адаптировался в „Спартаке“. Жизнь в Москве прекрасна»
Считаю, что я вписался в команду, где так много молодых игроков. Таких же, как и я. Жизнь в Москве прекрасна – здесь тоже проблем нет.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Происшествия
Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставили на продажу
Два похищенных ювелирных изделия стоимостью свыше 9 миллионов евро предложили купить израильским детективам.
Футбол
«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави
Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Али-Али выступил с заявлением на официальном сайте клуба относительно появившейся информации, согласно которой Хави может возглавить «Барселону» в ближайшее время.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Общество
Церковь чтит память 14 тысяч вифлеемских младенцев
Память святых 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода, чтит Православная Церковь в субботу 11 января 2020 года.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.