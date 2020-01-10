Кино

REGNUMREGNUMФильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

«Холоп» стал третьим российским фильмом, сборы которого превысили 2 млрд рублей. Ранее данную отметку достигли картины «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Т-34» (2,2 млрд). Фильм Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Москва 2414:51

Генпродюсер «Холопа» занимается производством еще пяти полнометражных фильмов

ТАСС13:39

Кнут-батюшка, плеть-матушка

Ъ-Огонек04 января в 19:01

«Холоп» третьим из российских фильмов собрал в прокате более 2 млрд руб

РБК05:51

Фильм «Холоп» собрал в прокате более двух миллиардов рублей

РИА Новости07:03

Фильм «Холоп» собрал уже более 2 млрд рублей

Коммерсантъ06:17

Сборы «Холопа» превысили два миллиарда

Вести.Ru06:09
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

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Intel начала отгрузку видеокарт DG1 разработчикам

Игромания.ру 08:05
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В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
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«Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.
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Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 13:46
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена

Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости вчера в 01:44
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Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Красная весна 13:02
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
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У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»

В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
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Общество

Богатейшая жительница Африки оказалась россиянкой по рождению

Газета.Ru 08:55
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Суарес может пропустить полтора месяца из-за травмы колена

Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу может потребоваться операция в связи с травмой правого колена.
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МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Аргументы и Факты 09:56
Политика

Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию

В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Вестник Кавказа 08:55
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
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Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Футбол

Крал: «Я адаптировался в „Спартаке“. Жизнь в Москве прекрасна»

Считаю, что я вписался в команду, где так много молодых игроков. Таких же, как и я. Жизнь в Москве прекрасна – здесь тоже проблем нет.
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Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Происшествия

Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставили на продажу

Два похищенных ювелирных изделия стоимостью свыше 9 миллионов евро предложили купить израильским детективам.
Эхо Москвы 15:00
Футбол

«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Али-Али выступил с заявлением на официальном сайте клуба относительно появившейся информации, согласно которой Хави может возглавить «Барселону» в ближайшее время.
Чемпионат 17:17
Технологии

Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения

В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Ferra 08:03
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В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Известия 17:58
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Общество

Церковь чтит память 14 тысяч вифлеемских младенцев

Память святых 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода, чтит Православная Церковь в субботу 11 января 2020 года.
Фома 16:00
Кино

Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»

В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Коммерсантъ FM вчера в 08:55
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