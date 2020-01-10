«Холоп» стал третьим российским фильмом, сборы которого превысили 2 млрд рублей. Ранее данную отметку достигли картины «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Т-34» (2,2 млрд). Фильм Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря.

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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