Кино
ToDay News UfaФильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
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Биатлон
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В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
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Психолог Медицинского центра ДВФУ Елена Гаранина отметила, что здесь важно поступенно прийти именно к привычному образу жизни.